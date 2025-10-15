Latina: droga e armi nella via dei pub, un arresto e numerose perquisizioni

LATINA – E’ stata una lunga e laboriosa attività d’indagine della questura di Latina quella che ha portato oggi all’arresto di un noto pregiudicato del posto di 36 anni. L’uomo dovrà rispondere di ricettazione ed illecita detenzione di armi e munizioni, due pistole – una calibro 7,65 risultata rubata ed una calibro 22 short, entrambe con colpi inesplosi nel caricatore – ed un fucile, anch’esso provento di un furto, oltre che di spaccio di cocaina, reati commessi tra maggio e settembre del 2022. L’indagine, infatti, era partita proprio dall’arresto, nel maggio 2022, di un uomo, classe 1959, oggi in pensione, all’epoca dei fatti dipendente presso il Comune di Latina, addetto al rilascio di carte d’identità, che era stato trovato dai poliziotti con armi e droga risultate poi del 36enne arrestato oggi.Nel corso delle intercettazioni, il 36enne non solo rivendicava la proprietà delle armi sequestrate, ma si mostrava anche adirato per il fatto che il dipendente comunale si fosse dimostrato inaffidabile. Nelle intercettazioni è emerso anche il calibro criminale del 36enne, indicato come a casa del monopolio di spaccio nella via dei pub.

L’attività investigativa si è sviluppata su più fronti e ha coinvolto numerose persone e nei confronti di sette di esse il G.I.P. ha anche ritenuto un grave quadro indiziario, pur evidenziando la non attualità delle esigenze cautelari, posto che i fatti contestati si riferiscono a tre anni fa.

Veniamo al dipendete comunale in pensione: per lui sono emersi anche presunti episodi di corruzione, avrebbe ricevuto somme di denaro, ma anche promesse di regalini o prestazioni sessuali, in cambio di atti connessi all’esercizio delle sue funzioni, come pratiche amministrative propedeutiche al rilascio di carte di identità e per cambi di residenza, nonché per l’annotazione di un estratto di matrimonio straniero nei registri anagrafici del Comune di Latina.

Ad altri indagati sono contestati diversi episodi di cessione di sostanze stupefacenti.A due indagati, un uomo e una donna di nazionalità rumena, è contestato il tentato furto aggravato commesso presso la farmacia Est di via Don Torello, ad agosto 2022. La donna è anche accusata della ricettazione di diversi computer trovati nella sua disponibilità e risultati provento di furto. Il 36enne arrestato oggi, era già finito ai domiciliari perché per detenzione di pistole contraffatte e di cocaina arrestato dai poliziotti di Cisterna un mese fa.

Alcuni indagati, su delega della Procura della Repubblica di Latina, sono stati anche perquisiti stamattina e nel corso delle attività sono stati sequestrati alcuni grammi di sostanze stupefacenti e bilancini di precisione, alcuni proiettili calibro 7,65, due silenziatori ed una pistola ad aria compressa la cui potenzialità dovrà essere oggetto di ulteriori accertamenti.