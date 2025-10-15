Lavori non programmati al piano viabile della Pontina a Borgo Piave, traffico in tilt anche in città

LATINA – Traffico in tilt questa mattina sulla Pontina e in città a causa della chiusura del tratto in corrispondenza di Borgo Piave dove l’Anas ha svolto lavori urgenti non programmati di ripristino del piano viabile in corrispondenza di un pericoloso avvallamento che si trova all’altezza del cavalcavia.

La SS 148 è stata chiusa all’altezza del km 67,00 in entrambe i sensi di marcia con forti ripercussioni sul traffico soprattutto in direzione della Capitale dove le auto sono obbligate a confluire sulla già insufficiente rotatoria della frazione. Si sono formati chilometri di coda.

Secondo quanto riferito da Anas i lavori non erano rinviabili e le squadre lavoreranno fino alle 15 circa, solo allora il cantiere dovrebbe essere rimosso.