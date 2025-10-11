Aprilia, viola il divieto di avvicinamento all’ex marito

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Aprilia hanno arrestato in flagranza di reato una donna di 36 anni, già nota alle forze dell’ordine, per la violazione degli obblighi imposti dal divieto di avvicinamento alla parte offesa.
L’intervento è scattato dopo l’attivazione dell’allarme del braccialetto elettronico, che ha segnalato alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Latina l’avvicinamento della donna alla vittima dei maltrattamenti in famiglia.
Pochi minuti dopo la segnalazione, i militari hanno raggiunto la zona, riscontrando la presenza della 36enne nei pressi dell’abitazione dell’ex marito, luogo dal quale avrebbe dovuto mantenere una distanza minima di 500 metri secondo le prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.
Constatata la violazione, la donna è stata tratta in arresto e, dopo le formalità di rito, trattenuta nelle camere di sicurezza del Comando Territoriale Carabinieri di Aprilia, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto con rito direttissimo, prevista per la giornata di oggi.