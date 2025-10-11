ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Formia, presto la pista ciclabile sul lungomare di Gianola-Santo Janni

Al via il secondo stralcio dei lavori

lungomare formia

È ripartita, subito dopo la pausa estiva, l’opera di riqualificazione del lungomare di Gianola-Santo Janni a Formia, dove proseguono i lavori per la realizzazione della pista ciclabile che, partendo da Piazza Guerriero, attraverserà l’intero litorale fino a via Pescinola.

Si tratta del secondo stralcio dell’intervento avviato dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluca Taddeo, con l’obiettivo di rendere gli spazi pubblici del litorale più fruibili e sicuri, riducendo il rischio di incidenti e migliorando la gestione del traffico. Il progetto prevede percorsi separati per ciclisti e pedoni, modifiche ai sensi di marcia e misure per limitare la velocità dei veicoli, così da favorire una mobilità sostenibile e ordinata.

Ma l’intervento ha anche una forte valenza estetica e sociale: la restituzione dello spazio a parcheggio lato mare consentirà una migliore visibilità del Golfo di Gaeta, trasformando il lungomare in un luogo ideale per passeggiate e momenti di relax.

“Si tratta di un progetto fondamentale per la mobilità, la salute e il benessere della nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Taddeo –. Migliorare l’accessibilità del lungomare significa migliorare la qualità di vita dei cittadini, sia residenti che turisti. È un altro passo in avanti verso una città più bella, accogliente e sostenibile”.

