Disagi per i lavori alla Asl di Pontinia, il sindaco Tombolillo incontra la Asl per una soluzione in tempi brevi

PONTINIA – Il Comune di Pontinia corre ai ripari per i disagi riscontrati dall’utenza presso la sede della Asl di via Fratelli Bandiera. Lo spostamento dello sportello riservato al pubblico, dovuto ai lavori per la realizzazione di nuovi spazi, costringe le persone ad attendere il loro turno all’aperto, creando soprattutto ai soggetti fragili dei problemi limitati solo in parte dall’installazione di un gazebo.

Il sindaco, dottor Eligio Tombolillo, ha recepito le istanze dei cittadini e ha ottenuto un incontro con la nuova direttrice del Distretto Asl Latina 2, dottoressa Francesca Romana De Angelis, illustrandole la situazione.

“Ringrazio la Dottoressa De Angelis per la disponibilità mostrata: ha svolto un sopralluogo constatando le criticità da noi segnalate e condividendo la necessità di porre rimedio alla situazione quanto prima. Comprendendo le difficoltà incontrate dagli utenti, si è impegnata a sollecitare le ditte incaricate per una chiusura del cantiere in tempi brevi. L’intervento, finanziato dal Pnrr, consentirà un totale ammodernamento del Poliambulatorio consegnando alla città un Punto di Assistenza Territoriale all’avanguardia. Anche la sezione locale dell’Avis e quella l’Ares 118 hanno dovuto fare i conti con inevitabili spostamenti: siamo consapevoli del disagio creato a tutti ma chiediamo ai nostri concittadini di pazientare, con la Asl ci siamo attivati per risolvere al più presto questa problematica”.