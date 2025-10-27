Ruba birra e spintona due addetti del supermercato per fuggire: sulla strada trova il comandante della stazione carabinieri di Aprilia

APRILIA – Per rubare due bottiglie di birra dagli scaffali di un supermercato e scappare superando la barriera antitaccheggio, spintona e ferisce un’addetta alla vigilanza e il direttore del supermercato. E’ accaduto ad Aprilia e il protagonista è un uomo di nazionalità romena di 56 anni. la scena mentre nei paraggi c’era il Comandante della Stazione carabinieri di Aprilia libero dal servizio. Il militare è intervenuto bloccando l’uomo che è stato arrestato in flagranza di reato ed è ora accusato di rapina impropria e lesioni. Trattenuto nelle camere di sicurezza del Reparto Territoriale di Aprilia è in attesa della convalida dell’arresto che si terrà nella giornata di oggi con rito direttissimo.