Ater, consegnati 11 nuovi alloggi a Sonnino

SONNINO – Sono stati consegnati oggi 11 nuovi alloggi realizzati a Sonnino, destinati alle graduatorie di edilizia residenziale pubblica. Nella sede di Latina dell’azienda residenziale per l’edilizia pubblica gli assegnatari hanno ricevuto non senza emozione le chiavi degli alloggi che potranno abitare. Presenti alla cerimonia il Commissario Ater Latina Enrico Della Pietà, il Direttore Generale Ater Massimo Monicelli, il Sindaco di Sonnino Gianni Caroccia con l’Assessore Comunale di Sonnino Simona Iacovacci e l’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli che ha ringraziato tutti per l’importante lavoro svolto in sinergia per arrivare al risultato: “Il lavoro di squadra premia sempre – ha detto Ciacciarelli – Tale intervento conferma la volontà della regione Lazio e dell’Ater Latina di intervenire nell’ottica della riqualificazione del patrimonio abitativo, con uno sguardo all’intero territorio provinciale”.

Ciacciarelli richiama i “nuovi interventi programmati sul territorio attraverso la definizione dell’accordo di programma con il ministero delle infrastrutture per la riqualificazione e la rigenerazione urbana del patrimonio abitativo”, indicando la volontà della regione Lazio “di sostenere concretamente le Aziende Territoriali e le esigenze che il territorio presenta”.