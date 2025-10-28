Offese l’allora Presidente della Camera Laura Boldrini, condannato un uomo di Latina

LATINA – Aveva pubblicato l’immagine di un bambino con la divisa dei balilla mentre urinava su una foto che ritraeva l’allora presidente della Camera Laura Boldrini. Oggi è lei stessa ad annunciare che l’autore di quello che definisce ed è “un orrendo fotomontaggio”, un uomo di Latina, “è stato definitivamente condannato a risarcirmi e a pagare le spese legali”.

I fatti sono noti: era il 2017 e laura Boldini partecipava in veste ufficiale come alta rappresentante istituzionale all’intitolazione dei Giardinetti ai giudici Falcone e Borsellino. Quel gesto, che richiamava il sacrificio di due servitori dello Stato riconosciuti da tutti come veri e propri martiri della mafia, fu preso come un gesto di cancellazione della memoria e per questo avversato da molti. Venne infatti così oscurata per sempre la vecchia intitolazione ad Arnaldo Mussolini, fratello del duce. Boldrini ricorda che “nel clima turbolento che precedette quell’inaugurazione, fioccarono anche commenti diffamatori, sessisti e violenti sui social, compreso quello che riportava l’immagine per cui l’autore è stato condannato, ormai, in via definitiva”.

“Ancora una volta la giustizia ci ricorda che non dobbiamo farci intimidire da chi ricorre ai discorsi d’odio e che dobbiamo sempre denunciare perché comportamenti come questo non possono passare sotto silenzio”, conclude Boldrini. L’iter giudiziario è durato otto anni.

Quest’anno anche Terracina, che è guidata da un’amministrazione di destra ha intitolato il suo parco ai giudici Falcone e Borsellino. E’ stata una bella cerimonia, senza cori e senza polemiche.