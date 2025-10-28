Castelforte, rimosso e fatto brillare l’ordigno trovato in località Pozzillo

CASTELFORTE – E’ stata rimossa e fatta brillare la bomba da mortaio ritrovata ieri pomeriggio in località Pozzillo a Castelforte. A conclusione delle operazioni il sindaco della cittadina aurunca Angelo Felice Pompeo ha revocato l’ordinanza con cui aveva disposto la chiusura delle scuole Tallini e Fusco, e il divieto di transito nella zona in cui è stato ritrovato l’ordigno bellico emerso durante alcuni lavori. All’opera questa mattina gli specialisti del 21° Regimento Genio Guastatori di Caserta. “La viabilità è tornata alla normalità e i servizi e le attività possono riprendere regolarmente”, si legge nell’ordinanza sindacale.