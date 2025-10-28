ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

l'ordinanza

Castelforte, rimosso e fatto brillare l’ordigno trovato in località Pozzillo

Revocata l'ordinanza di chiusura delle scuole

CASTELFORTE – E’ stata rimossa e fatta brillare la bomba da mortaio ritrovata ieri pomeriggio in località Pozzillo a Castelforte. A conclusione delle operazioni  il sindaco della cittadina aurunca  Angelo Felice Pompeo ha revocato l’ordinanza con cui aveva disposto la chiusura delle scuole Tallini e Fusco, e il divieto di transito nella zona in cui è stato ritrovato l’ordigno bellico emerso durante alcuni lavori. All’opera questa mattina gli specialisti del 21° Regimento Genio Guastatori di Caserta. “La viabilità è tornata alla normalità e i servizi e le attività possono riprendere regolarmente”, si legge nell’ordinanza sindacale.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

In Alto