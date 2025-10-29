Benacquista Assicurazioni Latina Basket in trasferta a Nocera

LATINA – Turno infrasettimanale per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che affronta stasera la ottava giornata del campionato di Serie B Nazionale. Appuntamento (mercoledì 29 ottobre alle 20:30) al PalaCoscioni di Nocera Inferiore per sfidare i padroni di casa della Power Basket Nocera.

«Affrontiamo Nocera con rispetto e concentrazione – commenta la guardia Alessandro Cipolla – Tutte le trasferte sono insidiose, e questa in particolare arriva in un periodo molto intenso con tre partite in sette giorni. Dovremo essere pronti sin dall’inizio e giocare con la nostra identità: intensità, coesione e la voglia di migliorarci sempre. Anche con l’assenza di Brian Sacchetti ( fermo per qualche settimana) stiamo dimostrando di saperci adattare e di riuscire a dare sempre qualcosa in più per la squadra».

Per la formazione pontina si tratta della quinta trasferta su otto gare disputate, un percorso finora eccellente con sei vittorie su sette incontri. L’unico stop è arrivato alla quarta giornata sul campo di Chiusi, seguito però da tre successi consecutivi. Con questo ruolino di marcia, la Benacquista occupa la vetta della classifica del Girone B a quota 12 punti, in coabitazione con JuveCaserta, Virtus Roma 1960 e Pielle Livorno.