“Fantasmi e misteri nel borgo di Sermoneta” per Halloween

SERMONETA – Per Halloween, il 31 ottobre, il Comune di Sermoneta propone visite guidate a tema. L’ente, in collaborazione con l’associazione Meraviglia e insieme alla Pro Loco propone una esperienza da vivere con tutta la famiglia alla scoperta di Sermoneta: “Fantasmi e misteri nel borgo di Sermoneta” con i partecipanti che si addentreranno tra i rioni medievali, tra i vicoli e i monumenti.

Ci saranno prove da affrontare e giochi avvincenti rivolti a grandi e piccoli che avranno come filo conduttore la notte di Halloween, i suoi misteri e le leggende, immerse nella suggestione di uno dei borghi più belli del Lazio.

“Dopo lo straordinario successo dello scorso anno – spiega il Presidente del Consiglio delegato alla cultura Pierluigi Torelli – abbiamo deciso di riproporre un programma per far conoscere più da vicino il nostro territorio e le sue peculiarità attraverso “esperienze” da condividere con tutta la famiglia, occasioni di incontro e di socialità sotto le stelle in occasione della notte di Halloween, grazie alla professionalità dell’associazione Meraviglia e della guida Paolo Ardia, grande conoscitore del nostro territorio”.

Ci saranno turni per i più piccoli a partire dalle ore 17.30 e un turno per gli adulti alle ore 22.00. Obbligatoria la prenotazione al numero 338 9685797 o alla mail meraviglia.aps@gmail.com.