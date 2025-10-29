Giordana Angi annunccia il nuovo singolo “Dammi un bacio”

LATINA – Pronta ad un’ulteriore tappa del suo percorso artistico, la cantautrice italo-francese, un po’ pontina, Giordana Angi annuncia oggi “Dammi un bacio” (https://giordana-angi-dammi-un-bacio; Warner Music Italy), il nuovo singolo fuori venerdì 31 ottobre in radio e su tutte le piattaforme digitali.

“Dammi un bacio” è un brano in cui Giordana sceglie di raccontare l’amore nella sua parte più vera: quella fatta di esitazioni, bisogno di vicinanza e paura di mostrarsi per ciò che si è. La canzone alterna momenti delicati e più decisi, mescolando sonorità pop attuali con una scrittura essenziale che mette al centro la sua voce.

Dopo l’esperienza internazionale con Sting in “Il nostro amore” (novembre 2024) e la maturità espressiva dei singoli “Piano Piano” e “Strade”, questa nuova tappa conferma la crescita di Giordana Angi. “Dammi un bacio” parla di verità, vulnerabilità e del coraggio di aprirsi, partendo da un gesto semplice e universale.

Ma non solo musica: Giordana Angi tornerà live con il “Piano Piano Tour”, che la porterà sui palchi dei principali teatri italiani. Una scelta non casuale: per Giordana sono spazi in cui la musica può respirare da vicino, dove emozioni e sguardi si incontrano e ogni nota diventa dialogo.

Qui le prime date, organizzate da Imarts – International Music and Arts:

28 marzo 2026 – BAGNOLO IN PIANO (RE) – Teatro Comunale

30 marzo 2026 – MILANO – Teatro Manzoni

31 marzo 2026 – VERONA – Teatro Camploy

1 aprile 2026 – SERIATE (BG) – Teatro Gavazzeni

2 aprile 2026 – BOLOGNA – Teatro Duse

19 aprile 2026 – RIETI – Teatro Vespasiano

20 aprile 2026 – ROMA – Sala Umberto

30 aprile 2026 – NAPOLI – Teatro Sannazaro