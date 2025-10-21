Rocca Massima, i carabinieri indagano per l’incendio di un’auto

Rocca Massima – I Carabinieri indagano per l’ incendio avvenuto la notte del 19 ottobre, dell’auto di proprietà di una donna di 51 anni del posto. Le fiamme, che hanno danneggiato la parte anteriore del veicolo, sono state domate dal marito della donna. I Carabinieri, giunti sul posto, hanno rinvenuto una bottiglia con del liquido infiammabile al suo interno, nei pressi dell’autovettura, che lascia pensare alla natura dolosa delle fiamme. Indagano i Carabinieri di Cori

A Sezze invece ieri mattina è andata a fuoco la moto di un 55 enne del posto. Le fiamme, che hanno completamente distrutto il veicolo, sono state domate dai Vigili del Fuoco di Latina intervenuti. Sono in corso le indagini dei Carabinieri al fine di ricostruire l’accaduto e risalire alla natura dell’incendio.