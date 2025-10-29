Comune di Latina, al via il concorso per 22 assistenti sociali a tempo indeterminato

È stato pubblicato il bando per l’assunzione di 22 assistenti sociali a tempo indeterminato che entreranno a far parte dell’organico del Comune di Latina. Le nuove figure saranno inquadrate nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione e andranno a rafforzare la rete dei servizi sociali cittadini.

La procedura concorsuale, prevista dal Piano del fabbisogno del personale approvato con delibera di giunta, rappresenta un passo significativo per il potenziamento della macchina amministrativa comunale e per la qualità dei servizi erogati ai cittadini. Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sulla piattaforma “inPA”, portale unico di reclutamento della Pubblica Amministrazione.

Gli assistenti sociali selezionati opereranno nei vari servizi del Comune, occupandosi di prevenzione, sostegno e presa in carico di persone, famiglie e comunità in condizione di fragilità, nel rispetto delle normative nazionali e regionali di riferimento.

“Investire sul personale – dichiara la sindaca Matilde Celentano – significa investire sulla qualità dei servizi e sulla capacità del Comune di rispondere in modo efficace e competente ai bisogni della comunità. Questo concorso, reso possibile grazie al Fondo Contrasto alla Povertà, rappresenta un passo importante per promuovere politiche inclusive e garantire un accompagnamento concreto a chi vive momenti di difficoltà.”

Soddisfazione anche da parte dell’assessore al Personale Andrea Chiarato, che ha sottolineato come il bando rientri nel più ampio piano triennale di assunzioni: “Oltre ai 22 assistenti sociali, entro l’anno saranno pubblicati altri concorsi per profili amministrativi, istruttori di vigilanza e operai specializzati, così da rafforzare in modo strutturale l’organico comunale.”

“Le nuove assunzioni – ha aggiunto l’assessore ai Servizi Sociali Michele Nasso – rappresentano un investimento nella rete di protezione e inclusione della città. Queste figure, stabili e qualificate, potranno offrire risposte più tempestive e costruire percorsi di accompagnamento personalizzati in collaborazione con scuole, distretti sanitari e terzo settore.”