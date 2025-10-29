Il Comune di Cisterna si costituirà parte civile nel processo contro gli imprenditori Lovato

Il Comune di Cisterna di Latina ha deciso di costituirsi parte civile nel processo per caporalato a carico degli imprenditori Antonello e Renzo Lovato, la cui prima udienza è fissata per il 6 novembre davanti al giudice monocratico del Tribunale di Latina. Tra le parti offese figurano anche diversi braccianti, tra cui Satnam Singh, il lavoratore deceduto tragicamente lo scorso anno dopo un grave incidente sul lavoro.

Nella delibera approvata dalla Giunta comunale si sottolinea come i comportamenti contestati agli imputati abbiano leso gli scopi statutari del Comune, che rappresenta gli interessi delle persone presenti sul proprio territorio, comprese le vittime dei reati oggetto del procedimento penale. La vicenda, si legge nel documento, ha provocato un forte turbamento nella comunità locale e arrecato danni morali e d’immagine all’Ente, anche a causa della grande risonanza mediatica del caso.

L’utilizzo di manodopera in condizioni di sfruttamento, prosegue la delibera, è in netto contrasto con i principi sanciti dallo Statuto comunale, che impegna l’Amministrazione a tutelare i diritti dei lavoratori e a favorire l’emersione del lavoro nero.

«Così come avvenuto in occasione della morte di Satnam Singh – ha dichiarato il sindaco Valentino Mantini – ho ritenuto giusto che il Comune richiedesse di costituirsi parte civile, vista la gravità dei comportamenti contestati. Satnam, che risulta parte offesa nel processo, abitava a Cisterna, una comunità che da sempre accoglie cittadini di altre nazionalità nel rispetto delle diversità etniche, linguistiche e religiose. Essere presenti in questo processo è per noi un atto dovuto».