Ritrovato ad Aprilia un escavatore rubato: era nascosto in un’area boschiva

Gli agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Aprilia hanno rinvenuto un escavatore cingolato del valore di circa 50mila euro, risultato rubato nella notte precedente da un cantiere stradale nella zona di Velletri. L’operazione è scaturita da un’attività investigativa avviata dopo la denuncia del furto di un mezzo d’opera in un cantiere autostradale. Nel pomeriggio del 22 ottobre, nel corso di un controllo in un’azienda agricola disabitata nelle campagne di Aprilia, i poliziotti hanno individuato il mezzo pesante ben occultato in un’area boschiva demaniale, tra alberi di alto fusto e fitta vegetazione. Il veicolo è stato posto sotto sequestro in attesa di essere restituito al legittimo proprietario. Sono in corso ulteriori indagini per risalire ai responsabili del furto.