E’ uscito il nuovo disco di Tiziano Ferro “Sono un grande”

LATINA – A tre anni dall’ultimo disco è uscito oggi il nuovo album di inediti di Tiziano ferro “SONO UN GRANDE”, il primo su etichetta Sugar Music . Tiziano Ferro torna alla musica con un album frutto di oltre due anni di lavoro, un periodo durante il quale le difficoltà hanno lasciato spazio a grandi cambiamenti e al futuro.

L’uscita del disco è accompagnata dal nuovo singolo “Fingo&Spingo”, in rotazione radiofonica. Online anche il videoclip del brano, prodotto da Borotalco.tv per la regia e direzione creativa di Giulio Rosati. Nel video Tiziano si confronta a muso duro coi riflettori, con la sua stessa fama, salendo una scala che porta metaforicamente al cielo, trova libertà, felicità, sicurezza.

“Sono un grande è il frutto di tutto quello che è accaduto nella mia vita, la consapevolezza che se sono riuscito a superare tutte le tempeste è perché forse qualcosa di buono l’ho fatto e un futuro felice me lo merito”, racconta il cantautore di Latina pensando anche al brano che chiude il disco “Meritiamo di più”.

Cresce nel frattempo l’attesa anche per il ritorno live. I biglietti per il tour STADI26 sono già disponibili su www.livenation.it/tizianoferro e ad 8 mesi di distanza sono già stati venduti oltre 300.000 mila tagliandi oltre ad aver raddoppiato gli appuntamenti di Milano e Roma.

Il tour, prodotto e organizzato da Live Nation, vedrà Tiziano Ferro esibirsi in 12 date negli stadi delle principali città italiane (il 27 e 28 giugno 2026 allo Stadio Olimpico di Roma).

Cantautore, autore e produttore, Tiziano Ferro (nato a Latina il 21 febbraio 1980) ha venduto più di venti milioni di dischi nel mondo. Ad oggi ha all’attivo 9 album e una raccolta “best of” che lo hanno reso uno dei più influenti e innovativi cantautori italiani contemporanei e uno degli artisti italiani più apprezzati e famosi in Italia e nel mondo. E’ membro votante della giuria dei Grammy Award.