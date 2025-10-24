Gaeta, spacciava davanti a un liceo, denunciato un ventenne

GAETA – Spacciava fuori da un liceo di Gaeta, la polizia ha denunciato un ragazzo italiano di vent’anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato dagli agenti del Commissariato di Gaeta grazie alla descrizione fornita da alcuni testimoni. Secondo quanto emerso dalle indagini, il ragazzo avrebbe ceduto droga in piccole quantità a clienti giovanissimi, presumibilmente studenti dello stesso istituto scolastico, ma la sua attività non è passata inosservata.