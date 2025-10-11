Enrico Tiero si autosospende da Fratelli D’Italia, Calandrini: “Ne prendo atto e lo ringrazio per la decisione”

LATINA – A seguito della comunicazione della Procura della Repubblica di Latina dell’avvio di un’indagine a carico del consigliere regionale Enrico Tiero, portavoce regionale di Fratelli D’Italia, il Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia Sen. Nicola Calandrini in una nota “prende atto della decisione di autosospendersi da ogni incarico all’interno del partito”.

“Ringraziamo Enrico Tiero per la sensibilità manifestata con questa scelta – dichiara Nicola Calandrini – un gesto che dimostra la volontà di tutelare e preservare l’immagine del partito di cui è stato sempre un prezioso e leale rappresentante, oltre alla volontà di potersi difendere nel processo senza alcun condizionamento legato al proprio ruolo politico.”

Calandrini sottolinea inoltre che “c’è la convinzione che Tiero chiarirà nelle sedi opportune la sua assoluta estraneità alle accuse contestategli e, al contempo, si ripone la massima fiducia nell’operato della magistratura inquirente.”

Il coordinatore provinciale ricorda che la Costituzione italiana sancisce il principio di non colpevolezza fino al terzo grado di giudizio e, pertanto, invita tutti a mantenere prudenza ed equilibrio nel commentare una vicenda che si trova ancora nella fase iniziale.