Festa di Halloween in Piazza del Popolo: divertimento per tutte le età

Il Forum dei Giovani di Latina, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili, ha organizzato la Festa di Halloween 2025 in Piazza del Popolo, un’iniziativa gratuita e aperta a tutti che si propone come occasione di incontro, creatività e cittadinanza attiva. L’evento, proposto dal Forum dei Giovani e illustrato durante la commissione Politiche giovanili, è nato con l’obiettivo di trasformare la tradizionale festa di Halloween in un momento di partecipazione e aggregazione positiva, costruito insieme a associazioni, scuole e artisti del territorio. Il programma della giornata prevede laboratori creativi, sfilate in maschera, spettacoli e attività collettive dedicate a bambini, ragazzi e famiglie, con l’impegno di volontari e insegnanti nella realizzazione di maschere, decorazioni e performance a tema.

“Il Forum dei Giovani di Latina sta dimostrando di essere molto più di un semplice organo consultivo – ha dichiarato l’assessore alle Politiche Giovanili Andrea Chiarato –. Si sta affermando come un interlocutore attivo e propositivo delle istituzioni comunali, capace di portare idee concrete e di coinvolgere energie positive del nostro territorio. Questa festa di Halloween è un esempio di come i giovani possano farsi promotori di iniziative inclusive e partecipate, che uniscono creatività, solidarietà e senso civico. Ringrazio Gioanna Troplini e Francesco Piovan, che circa un mese fa in commissione avevano portato questa e altre proposte, e tutti i ragazzi del Forum per il prezioso lavoro che stanno svolgendo”.

La Festa di Halloween 2025 si terrà nel pomeriggio e nella serata di giovedì 31 ottobre in Piazza del Popolo e coinvolgerà numerosi gruppi giovanili e associazioni locali, con il sostegno dell’amministrazione comunale. Un appuntamento pensato per vivere la città in modo condiviso, con divertimento, fantasia e attenzione all’ambiente.