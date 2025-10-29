Taglio del nastro per Ikea al centro commerciale Latina Fiori

LATINA – Ikea apre a Latina il primo Plan and Order Point fuori da Roma, il quarto nel Lazio, il 24° in Italia. Dove un tempo c’erano le casse di un ipermercato, oggi c’è un’esposizione di arredi del famoso marchio svedese che il centro commerciale Latina Fiori attendeva da tempo. Negli oltre 300 mq di spazio aperti al piano terra, non ci sarà vendita, né si potranno ricevere pezzi ordinati, almeno per ora, ma si potrà dare un’occhiata e ottenere aiuto per progettare il proprio arredamento che arriverà poi a casa con i sistemi classici. Un modo per gli inventori del “design democratico” di avvicinarsi al centro delle città, essendo gli store Ikea sempre fuori dalla cerchia urbana.

Ma che cosa è un Plan and Order Point e come funzionerà quello di Latina? Lo abbiamo chiesto a Francesco Giuseppe Bracci, market manager di Ikea Roma Fiumicino da cui dipende l’Order Point di Latina e a Michele Musti direttore del punto Ikea di Latina Fiori.

Soddisfazione è stata espressa dal direttore del centro commerciale Latina Fiori, Roberto Coluzzi: “Abbiamo atteso questo marchio prestigioso

Al taglio del nastro questa mattina hanno partecipato anche il vicesindaco Massimiliano Carnevale e l’assessore ai servizi sociali Michele Nasso. Tantissimi i curiosi che hanno fatto un giro.