Super Cisterna, prima vittoria stagionale contro Grottazzolina

Cisterna conquista la sua prima vittoria stagionale al termine di una partita intensa, combattuta e spettacolare contro Grottazzolina. Una sfida che ha regalato emozioni e confermato la crescita della squadra di Morato, capace di ritrovare efficacia al servizio e grande lucidità nei momenti decisivi. Con questo successo, Cisterna muove finalmente la classifica, lasciando l’ultimo posto proprio ai marchigiani.

Tra i protagonisti, spicca la prestazione di Tommaso Guzzo, autore di 25 punti e premiato MVP del match, simbolo di una squadra che ha reagito con carattere dopo le ultime sconfitte.

Il match si è aperto con un primo set giocato alla perfezione dai padroni di casa, chiuso sul 25-22 grazie ai colpi di Guzzo e Bayram. Grottazzolina ha risposto nel secondo parziale (22-25), ma Cisterna ha reagito nel terzo, dominando con un break decisivo firmato da Guzzo, Bayram e Mazzone (25-21).

Il quarto set ha visto gli ospiti tornare avanti (22-25), portando la gara al tie-break. Qui Cisterna ha mostrato il meglio del suo carattere: sotto di tre punti, la squadra ha rimontato con Lanza e Bayram fino al 15-13 finale, con Guzzo a siglare il punto della vittoria.

Grande soddisfazione per coach Morato e per tutto lo staff tecnico, che vedono premiato il lavoro delle ultime settimane. Una vittoria che vale più dei tre punti: restituisce entusiasmo e consapevolezza a un gruppo che ha dimostrato di poter lottare alla pari con chiunque.