Formia, ferito e trovato privo di sensi in auto: uomo salvato dagli agenti della Polizia Stradale

A Formia, due agenti della Polizia Stradale hanno salvato la vita a un uomo trovato privo di sensi nella sua auto, lungo la via Appia. Soccorso dagli agenti, l’uomo, in stato confusionale, ha raccontato di essersi amputato accidentalmente un dito con una motosega mentre lavorava nel suo giardino. Mentre venivano allertati i sanitari del 118, uno dei poliziotti è tornato rapidamente sul luogo dell’incidente, riuscendo a recuperare il dito amputato, poi consegnato ai sanitari per il possibile reimpianto. Il Siulp di Latina ha espresso un plauso ai due poliziotti per la professionalità e il grande senso del dovere dimostrati, auspicando un riconoscimento ufficiale da parte dell’Amministrazione.