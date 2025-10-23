Sermoneta, riaperto il sottopasso di via Carrara: “Nessun danno alla struttura”

Buone notizie per i cittadini di Sermoneta e per i pendolari: è stato riaperto al traffico il sottopasso di via Carrara, chiuso ieri pomeriggio in via precauzionale dopo che un camion aveva urtato il cavalcavia ferroviario sovrastante. A seguito dell’incidente, su indicazione dei Vigili del Fuoco, la Polizia Locale aveva disposto l’interruzione temporanea della viabilità, in attesa delle verifiche tecniche da parte di RFI – Rete Ferroviaria Italiana, ente responsabile della struttura. L’ufficio tecnico comunale si era immediatamente attivato per richiedere un sopralluogo urgente.

La relazione inviata da RFI al Comune di Sermoneta ha confermato che non sono stati riscontrati danni strutturali né deformazioni riconducibili all’urto e che la struttura è pienamente efficiente sia dal punto di vista della sicurezza strutturale che della circolazione ferroviaria.

Verificata la sicurezza del tratto, la Polizia Locale ha quindi riaperto il sottopasso, ripristinando la normale viabilità. “Il disagio è rientrato in tempi brevi — ha dichiarato la sindaca Giuseppina Giovannoli — voglio ringraziare l’ufficio tecnico comunale per la tempestività e la polizia locale per la professionalità dimostrata. Un gioco di squadra per la sicurezza della nostra comunità”.