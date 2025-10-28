Gabriele Carraroli e Serena Fanella trionfano alla “Corri a Terracina”

TERRACINA – Quasi 200 atleti hanno partecipato domenica 26 Ottobre alla quarta edizione della “Corri a Terracina”, nuova tappa del Grande Slam UISP “Natalino Nocera” organizzata dalla Podistica Terracina sulla distanza di 9,7 chilometri. L’evento, culminato con una ricca cerimonia di premiazione e con un gustoso pasta party, si è svolto lungo un suggestivo percorso tra la zona del porto ed il centro storico. Il primo a raggiungere il traguardo di Porta Napoletana è stato il campione in carica, Gabriele Carraroli del Centro Fitness Montello, con un tempo di 32’51’’. La piazza d’onore è andata all’inossidabile Diego Papoccia dell’Atletica Ferentino (33’05’’) mentre al terzo posto si è piazzato Dario Oddi dell’Atletica Città dei Papi Anagni (33’07’’). Tra le donne ha dettato legge Serena Fanella dell’Atletica Ferentino (38’08’’) davanti a Giovanna Ungania della XSolid Sport Lab (39’23’’) e a Virginia Petrei della Lazio Atletica Leggera (41’15’’). Il primo posto tra le società è andato invece al Running Club Latina, davanti alla Fondi Runners 2010 e al Sabaudia Athletic Club. Nella cerimonia finale, coordinata dal presidente Domenico Giorgi anche alla presenza del presidente dell’Avis locale Arcangelo Palmacci, c’è stata gloria (insieme a prosciutti e ricchi premi) anche per i primi cinque di categoria. E’ stato dunque l’ennesimo importante traguardo per l’UISP di Latina, proiettato ora verso il prestigioso appuntamento di domenica 9 novembre, la 23esima “Mezza Maratona” di Sabaudia.