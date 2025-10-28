Latina, Nova Days: grande successo per la prima edizione

LATINA – E’ stata una riuscita prima edizione quella dei Nova Days, l’evento dedicato a innovazione, impresa e ispirazione ideato da Riccardo Angelo Colabattista, fondatore e CEO di Factory M. L’evento che si concluso lo scorso sabato a Palazzo M a Latina, è iniziato il 13 ottobre organizzando 10 eventi che hanno affrontato temi quali l’imprenditoria digitale, l’intelligenza artificiale ed evoluzione tecnologica. L’incontro finale ha visto tra gli ospiti d’eccezione Roberto Zanda, atleta estremo simbolo di resilienza, e Luigi Mazzola, ex capo ingegnere della Ferrari Formula 1, che hanno conquistato la platea con due interventi molto intensi. Zanda ha raccontato il proprio incredibile percorso di vita: da un’infanzia difficile trascorsa in orfanotrofio alle prime gare estreme nel deserto, fino alla sfida ai ghiacci dell’Alaska che gli è costata la perdita degli arti superiori e inferiori.

Mazzola, invece, ha accompagnato il pubblico in un viaggio tra i box della Formula 1, condividendo aneddoti con Michael Schumacher, Alain Prost, Jean Todt, Luca Montezemolo e Valentino Rossi. Un racconto che ha ispirato la platea sull’importanza di gestire le emozioni e alzare sempre l’asticella, in azienda come nella vita. La giornata si è aperta con gli interventi di Francesco Marafini CEO di M2 Ingegneria, che ha parlato del ruolo centrale delle risorse umane nei processi di innovazione aziendale, e di Luca Targa, CEO di Greenmodel, che ha affrontato i nuovi modelli di business sostenibili e le sfide del green management. “Quella del 25 ottobre è stata la chiusura perfetta di dodici giorni di eventi dedicati a impresa, intelligenza artificiale, formazione e networking – ha aggiunto Colabattista –. Siamo già al lavoro sulla seconda edizione, spinti dall’entusiasmo di chi ha partecipato e di chi ha creduto nel progetto fin dall’inizio.”