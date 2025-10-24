Parco del Circeo, Emanuela Zappone nominata Presidente

SABAUDIA – Emanuela Zappone è stata nominata Presidente del parco Nazionale del Circeo. Dopo venti mesi nel ruolo di Commissaria, il conferimento dell’incarico è arrivato con decreto del Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin.

“Le mie più vive congratulazioni a Emanuela Zappone per la sua meritatissima nomina di presidente del Parco nazionale del Circeo. Il prestigioso incarico, conferitole dal Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, premia l’ottimo lavoro svolto dalla dottoressa Zappone alla guida dell’Ente Parco in qualità di commissario straordinario. Ho sempre apprezzato, sin dal suo primo giorno nella sede di via Carlo Alberto a Sabaudia, la tenacia messa in campo per risolvere questioni annose che investono il territorio del Parco e la passione con la quale ha affrontato le tematiche ambientali, a difesa della biodiversità e per la valorizzazione del prezioso patrimonio ambientale che rende il Circeo unico. Sono certa che l’amministrazione comunale che rappresento continuerà ad operare in sinergia con il Parco e il suo nuovo presidente, soprattutto sui macrotemi come ad esempio la tutela della costa. Auguro alla presidente Zappone di ricoprire questo nuovo incarico con l’energia necessaria per affrontare la complessità dell’Ente Parco”. E’ quanto dichiara il sindaco di Latina Matilde Celentano in merito alla nomina di Emanuela Zappone alla carica di presidente del Parco Nazionale del Circeo.

Congratulazioni a Emanuela Zappone anche da parte dell’eurodeputato Nicola Procaccini che parla di “un riconoscimento meritato per l’impegno, la dedizione e la competenza che ha dimostrato in questi anni, in particolare nel suo ruolo di Commissario straordinario del Parco”. «Durante il suo mandato Emanuela Zappone ha saputo coniugare la tutela dell’ambiente con la valorizzazione del territorio, promuovendo un dialogo costante tra le istituzioni, le comunità locali e il mondo dell’associazionismo ambientale. Il Parco Nazionale del Circeo è un tesoro inestimabile, simbolo identitario della nostra storia e della nostra cultura, oltre che riserva di biodiversità unica nel suo genere. È un luogo dove natura e comunità convivono in una simbiosi che va protetta, curata e tramandata alle future generazioni. Sono certo che, con la guida di Emanuela Zappone, il Parco continuerà a essere valorizzato secondo una visione fondata sull’idea che l’uomo debba essere custode consapevole dell’equilibrio naturale, secondo un modello virtuoso di gestione sostenibile e partecipata del patrimonio ambientale», si legge in una nota di Procaccini.