Giornata di prevenzione, in Piazza del Popolo il Villaggio della Salute

L’iniziativa è in programma dalle 10.30 alle 17.30 ed è stata organizzata dalla Asl di Latina e dall’amministrazione, in collaborazione con Sapienza Università di Roma, associazioni e volontari del terzo settore, Coldiretti, Croce Rossa Italiana, Avis. La giornata si è aperta con i saluti istituzionali della direttrice generale della Asl di Latina, Sabrina Cenciarelli, e della sindaca Matilde Celentano. Saranno presenti i rappresentanti istituzionali del territorio pontino. All’esterno del Comune sarà presente il poliambulatorio mobile dell’ASL di Latina, mentre l’intrattenimento musicale è a cura di: “Malasanità” – The Factory Trio; sassofonista Dipartimento Salute Mentale ASL Latina.