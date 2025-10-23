ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

ottobre rosa

Giornata di prevenzione, in Piazza del Popolo il Villaggio della Salute

Dalle 10:30 alle 17:30 attività di informazione e screening gratuiti

Donne ma anche uomini in fila al poliambulatorio mobile della Regione Lazio, questa mattina in Piazza del Popolo, dove si effettua il programma di screening oncologico alla mammella, cervice uterina e color retto. Queste alcune delle iniziative messe in campo dalla ASL di Latina e dall’amministrazione comunale per sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione. Un’intera giornata tra attività informative, screening gratuiti e counseling nel “Villaggio della Salute” nei giardini interni alla corte comunale.

L’iniziativa è in programma dalle 10.30 alle 17.30 ed è stata organizzata dalla Asl di Latina e dall’amministrazione, in collaborazione con Sapienza Università di Roma, associazioni e volontari del terzo settore, Coldiretti, Croce Rossa Italiana, Avis. La giornata si è aperta con i saluti istituzionali della direttrice generale della Asl di Latina, Sabrina Cenciarelli, e della sindaca Matilde Celentano. Saranno presenti i rappresentanti istituzionali del territorio pontino. All’esterno del Comune sarà presente il poliambulatorio mobile dell’ASL di Latina, mentre l’intrattenimento musicale è a cura di: “Malasanità” – The Factory Trio; sassofonista Dipartimento Salute Mentale ASL Latina.
L’invito alla popolazione è quello di partecipare e accedere a programmi di prevenzione ed esami gratuiti.

 

