Priverno, nuovi spazi per il 118 grazie alla sinergia tra Provincia e Comune

La Provincia di Latina ha approvato lo schema di concessione in uso temporaneo di alcuni locali dell’Istituto scolastico “Teodosio Rossi” di Priverno, in via Marittima IIª, a favore della società Croce Bianca S.r.l., per l’attivazione di una postazione del servizio di emergenza sanitaria 118.

L’iniziativa nasce da una collaborazione tra Provincia, Comune di Priverno e istituto scolastico, con l’obiettivo di riqualificare spazi inutilizzati restituendoli alla collettività attraverso servizi essenziali per la salute pubblica.

L’accordo prevede una concessione annuale, rinnovabile, di una porzione dell’immobile composta da uffici, bagno e locali di servizio, per un canone di 2.700 euro l’anno, più 1.200 euro per le spese relative ai consumi. La Croce Bianca si farà carico degli interventi di adeguamento e della manutenzione, nel rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

“Abbiamo risposto con tempestività a una richiesta concreta del territorio – ha dichiarato il presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli – garantendo un servizio essenziale grazie alla collaborazione istituzionale e a un uso razionale del patrimonio pubblico. È un esempio di come la Provincia possa operare concretamente al fianco dei Comuni per migliorare i servizi e ridurre gli sprechi”.

Soddisfazione anche da parte della sindaca di Priverno, Annamaria Bilancia, che ha sottolineato “l’importanza strategica di una postazione stabile del 118 per rafforzare il sistema di emergenza locale e migliorare la sicurezza dei cittadini”.

La convenzione disciplina in dettaglio durata, oneri e condizioni di utilizzo, con la responsabilità piena in capo alla Croce Bianca per tutto il periodo di concessione. Alla scadenza, i locali torneranno nella disponibilità della Provincia comprensivi delle eventuali migliorie apportate.

L’iniziativa si inserisce nel piano di valorizzazione del patrimonio edilizio provinciale, volto a garantire una gestione più efficiente e funzionale dei beni pubblici.