Al via la stagione di prosa 

Al Teatro Comunale ‘Gabriele D’Annunzio’ di Latina: “Iliade. Il gioco degli dèi”

Il Sindaco Matilde Celentano «Una stagione pensata per tutti» 

LATINA – Grande  successo per la prima serata della stagione di prosa del  Teatro Comunale ‘G. D’Annunzio’ di Latina  a cura dell’Assessorato alla Cultura, del Responsabile del Teatro Avv. Elena Lusena e dell’ ATCL, circuito  multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione  Lazio. Ieri è andato in scena lo spettacolo “Iliade. Il gioco degli dèi”  liberamente ispirato  all’Iliade di Omero, di Francesco Niccolini, con la regia di Roberto Aldorasi, Alessio  Boni e Marcello Prayer.

Alla serata di gala erano presenti il Sindaco Matilde  Celentano, il Prefetto Vittoria Ciaramella, il Questore Fausto Vinci e Luigia Spinelli,  Procuratore Capo facente funzioni di Latina.

«Sono molto orgogliosa di aprire la nuova stagione di prosa del Teatro Comunale  Gabriele D’Annunzio, “Liberi di Scegliere”, un’offerta culturale ampia, inclusiva e di  grande qualità, realizzata in collaborazione con ATCL – afferma il Sindaco Matilde  Celentano – È una stagione pensata per tutti, perché crediamo che la cultura sia un  asset strategico e identitario per la nostra comunità: un motore di crescita, di  dialogo e di partecipazione. Sono particolarmente felice che il brand “Liberi di  Scegliere”, ideato dal Teatro D’Annunzio e dall’Assessorato alla Cultura del Comune  di Latina, sia stato scelto da 45 teatri del Lazio per le loro stagioni teatrali: un  riconoscimento importante che conferma Latina e il D’Annunzio come punto di  riferimento regionale per la cultura e per la promozione delle arti sceniche.

Quest’anno il Teatro D’Annunzio si apre ancora di più alla città, con nuovi progetti come “Quarto dOra – il ritmo del foyer”, un momento di intrattenimento musicale  pre-spettacolo che accompagnerà il pubblico in un percorso di scoperta e  condivisione verso ogni rappresentazione. Il nostro impegno è quello di rendere la  cultura accessibile e viva, capace di unire generazioni e linguaggi, confermando  Latina come una città che investe nella bellezza, nella creatività e nel talento.»

La serata si è aperta con il debutto di “Quarto d’ora” con l’esibizione del chitarrista  Nicola Galeot. Un appuntamento fisso per tutta la stagione, un’occasione pensata  per far vivere al pubblico un momento di convivialità nel Foyer del Teatro che sarà  accompagnato dalla presenza di un servizio di ristoro e un accompagnamento  musicale, al fine di poter godere di un’esperienza unica, un rituale che aprirà la  serata teatrale tra musica, gusto e atmosfera.

Sul palco un profondo Alessio Boni con Antonella Attili, Haroun Fall, Jun Ichikawa,  Liliana Massari, Francesco Meoni, Elena Nico e Marcello Prayer.

Iliade. Il gioco degli dèi canta di un mondo in cui l’etica del successo non lascia  spazio alla giustizia e gli uomini non decidono nulla, ma sono agiti dagli dèi in una  lunga e terribile guerra senza vincitori né vinti. Una storia ancora contemporanea,  con un perenne oscuro presagio che si affaccia sulla scena, che mette in guardia le  divinità protagoniste sul palcoscenico un eterno tramonto che avvolge uomini e dèi,  un tempo che si perde nella storia e nella storia delle storie: “àrma virùmque canò”,  le armi e l’uomo canto scrive Virgilio nel Proemio dell’Eneide. Uno spettacolo che ha  conquistato il pubblico in sala, trascinato nella storia degli dèi, degli uomini, dalle  battaglie. Gli applausi richiamano più volte gli attori sul palco, una serata davvero  incredibile.

