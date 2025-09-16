Ha passato 8 anni nel box, Dinamite cerca casa

LATINA – “Dinamite ha circa 8 anni di età…ed è in canile da 7 ANNI. Praticamente ha passato la sua vita nel box, ad aspettare il suo momento per uscire e correre, il suo momento per le carezze. Per noi è bellissima e speciale, ma fino ad ora non ha mai colpito nessuno”. L’annuncio è dell’associazione Amici del cane ed è la storia di un incrocio bull terrier: ” è simpaticissima…con quelle orecchiette particolari e le zampette un po’ storte. L’abbiamo chiamata Dinamite perché è sempre stata un’esplosione di vivacità. Super allegra e dinamica…ora però, con l’età, è più tranquilla ma sempre gioiosa e affettuosa. È molto socievole anche con chi non conosce ed è compatibile con cani maschi. Ah, quasi dimenticavamo! Informazione importante: Dinamite va pazza per l’acqua In estate si diverte un mondo a farsi il bagno nella piscinetta”.

È una taglia media scarsa, dal corpo muscoloso e tonico. Si affida già vaccinata, chippata e sterilizzata Noi non ci arrendiamo!!! Speriamo ancora di poterle trovare una famiglia tutta per lei che le faccia conoscere il calore e l’amore di una famiglia Per adottarla, inviare un sms whatsapp al 3491383010 con una breve presentazione. Si trova a Latina (Lazio) e per una buona adozione potrà viaggiare. Associazione amici del cane di Latina ODV https://www.facebook.com/CanileLatina