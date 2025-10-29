Rissa a Gaeta, il Questore dispone misure restrittive per sette giovani

Stretta della Questura di Latina dopo la violenta rissa avvenuta lo scorso 28 luglio nel centro storico di Gaeta. A seguito della complessa attività investigativa condotta dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gaeta, che aveva portato all’identificazione e alla denuncia di nove giovani — tra cui due minorenni — il Questore di Latina ha emesso una serie di misure di prevenzione nei confronti di sette dei soggetti coinvolti.

Sono stati notificati tre provvedimenti di Divieto di Accesso ai Pubblici Esercizi e ai Locali di Intrattenimento (DACUR) della durata di due anni, destinati a giovani residenti a Gaeta, e quattro divieti di ritorno nel Comune di Gaeta per la durata di tre anni, rivolti a giovani provenienti dalla provincia di Caserta.

Le misure, previste dalla normativa di pubblica sicurezza, mirano a prevenire la reiterazione di episodi di violenza e a tutelare l’ordine pubblico, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione giovanile e agli esercizi del centro cittadino.

L’intervento del Questore si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio, che affianca all’attività repressiva anche strumenti di prevenzione, per garantire la sicurezza dei cittadini e preservare la tranquillità della comunità gaetana.