Latina, si insedia il secondo consiglio delle bambine e dei bambini della giunta Celentano











LATINA – Rinnovato questa mattina il consiglio dei bambini e delle bambine del Comune di Latina. A celebrare il nuovo mandato la sindaca Matilde Celentano, insieme a parte della giunta con la presenza dell’assessora all’istruzione Francesca Tesone. Presente anche la consigliera Francesca Pagano, che sarà delegata al consiglio comunale delle bambine e dei bambini.

Tra le tante proposte avanzate lo scorso anno i partecipanti sono riusciti ad ottenere un incontro con un architetto, che avverrà a breve, per parlare di un nuovo parco giochi. Sono state inoltre acquistate 4 casette di book crossing ed il 20 novembre, i consiglieri parteciperanno alle iniziative organizzate per Giornata Mondiale dell’Infanzia, che l’UNICEF celebra per ricordare l’adozione della Convenzione dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

“Per voi è un grande onore, ma anche una grande responsabilità”, ha detto la sindaca ai bambini, “perché voi siete attivamente dei consiglieri comunali”.

L’Assessora Francesca Tesone

La consegna della maglietta ad una piccola consigliera