Sabaudia, la Polizia Locale in servizio con due e-bike grazie al progetto “Spiagge Sicure”

Due ruote, zero emissioni e un nuovo modo di presidiare il territorio. La Polizia Locale di Sabaudia ha ricevuto in dotazione due biciclette elettriche, acquistate grazie al contributo della Prefettura di Latina nell’ambito del progetto “Spiagge Sicure”.

Un investimento che guarda alla prossima stagione estiva, quando la città delle dune accoglie migliaia di turisti e bagnanti e il controllo del territorio diventa più impegnativo. Le nuove e-bike, silenziose e scattanti, saranno utilizzate sia lungo il litorale che nel centro cittadino, dove il traffico aumenta e la mobilità sostenibile rappresenta una scelta sempre più necessaria.

Gli agenti potranno così raggiungere in modo rapido le aree più affollate, vigilare la fascia costiera e intervenire tempestivamente in caso di emergenza, anche nei tratti non accessibili ai mezzi motorizzati.

Le biciclette elettriche verranno inoltre impiegate durante manifestazioni sportive e turistiche, come la Ciclonatura, evento che ogni anno richiama oltre 1500 ciclisti e appassionati di ambiente. Un appuntamento che unisce sport, turismo e rispetto per il territorio.

“Ringraziamo il sindaco Alberto Mosca per aver aderito al progetto e la Prefettura di Latina per il contributo – hanno dichiarato gli agenti della Polizia Locale –. Le bici ci permetteranno di essere più presenti e vicini ai cittadini, raggiungendo velocemente anche i luoghi non accessibili con auto o moto.”

Un piccolo ma significativo passo avanti nel segno della sicurezza sostenibile, che conferma l’impegno di Sabaudia a coniugare innovazione, ambiente e servizi alla collettività.