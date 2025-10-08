Latina, denunciato un 22enne per detenzione ai fini di spaccio

Proseguono a Latina i servizi straordinari di controllo del territorio, i cosiddetti “Alto impatto”, predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri e finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa e del traffico di sostanze stupefacenti. Le operazioni, svolte con il supporto della Squadra d’Intervento Operativo dell’8° Reggimento Carabinieri Lazio, hanno portato alla denuncia di un giovane di 22 anni per detenzione ai fini di spaccio.

Il ragazzo, fermato a piedi durante un controllo, è stato trovato in possesso di circa 8 grammi di hashish e poco più di un grammo di marijuana. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire ulteriori 30 grammi di hashish, che sono stati sequestrati insieme al resto della sostanza.

Nel corso della stessa attività, i Carabinieri hanno inoltre segnalato alla Prefettura di Latina un uomo di 41 anni trovato in possesso di una modica quantità di hashish, destinata all’uso personale.

Complessivamente, durante i servizi “Alto impatto” del 6 ottobre, sono stati impiegati 14 militari e 6 autovetture. Sono stati controllati 52 soggetti, 27 veicoli ed eseguite 5 perquisizioni. Tutte le sostanze sequestrate saranno sottoposte ad analisi di laboratorio per le verifiche quantitative e qualitative disposte dall’Autorità Giudiziaria e Amministrativa.