Aprilia, spara a un 36enne e fugge: fermato dai Carabinieri l’autore del tentato omicidio

È stato fermato dai Carabinieri l’uomo ritenuto responsabile del tentato omicidio avvenuto nel pomeriggio di martedì 7 ottobre ad Aprilia, in zona Fossignano. Si tratta di un 31enne del posto, sottoposto a fermo di indiziato di delitto dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Latina.

Secondo la ricostruzione dei fatti, intorno alle 14:30 la vittima, un uomo di 36 anni, era alla guida della propria auto quando è stata affiancata dal veicolo del 31enne. Quest’ultimo sarebbe sceso e avrebbe esploso diversi colpi di pistola, ferendo il ragazzo agli arti inferiori, per poi darsi alla fuga.

Il ferito è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove è tuttora ricoverato.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina diretta dalla dott.ssa Luigia Spinelli, hanno permesso ai Carabinieri di identificare rapidamente il presunto autore, che si era reso irreperibile subito dopo l’agguato. In serata, l’uomo si è poi presentato spontaneamente al Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, accompagnato dai suoi legali, dove – al termine dell’interrogatorio – è stato sottoposto a fermo e successivamente trasferito alla Casa Circondariale di Latina.

Proseguono le indagini per ricostruire la dinamica e il movente dell’accaduto, oltre che per rintracciare l’arma utilizzata.