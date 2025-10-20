Latina, duello padre-figlio alle case Arlecchino: arrestato 27enne

Ancora un arresto alle case Arlecchino di Latina. All’alba di oggi la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 27enne del posto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di armi e stupefacenti. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Latina Laura Morselli su richiesta della Procura della Repubblica, rappresentata dalla sostituta procuratrice Valentina Giammaria, arriva al termine delle indagini condotte dalla Squadra Mobile a seguito di un episodio avvenuto lo scorso 11 giugno 2025.

Quel giorno, una donna aveva segnalato al numero di emergenza 112 NUE una violenta lite tra padre e figlio nei pressi delle case Arlecchino: il giovane impugnava una pistola, mentre il padre era armato di una sciabola. Gli agenti, intervenuti immediatamente sul posto, avevano eseguito una perquisizione nell’abitazione del 27enne, rinvenendo una pistola semiautomatica a salve nascosta tra i panni sporchi nella lavatrice del bagno. L’arma, come accertato in seguito dalla consulenza balistica disposta dalla Procura, risultava modificata e perfettamente funzionante, in grado di sparare cartucce calibro 7,65 mm. Priva di matricola e illegalmente fabbricata, la pistola è stata classificata come arma clandestina. Alla luce delle prove raccolte, il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere per i reati di ricettazione e porto illegale di arma clandestina in luogo pubblico.

Durante la perquisizione sono stati inoltre sequestrati un proiettile verosimilmente da arma da guerra, alcuni grammi di marijuana e hashish e un bilancino di precisione. Il giovane è stato così deferito anche per violazioni in materia di armi e segnalato alla Prefettura per detenzione di stupefacenti a uso personale.