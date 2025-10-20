Ponza, dal 20 al 22 ottobre arriva la “Carovana della Salute”:

La ASL di Latina torna a Ponza con una nuova tappa della Carovana della Salute, l’iniziativa itinerante dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce che porta i servizi sanitari direttamente nei territori, anche nelle aree più periferiche e insulari.

Da lunedì 20 a mercoledì 22 ottobre, sull’isola sarà operativo un ambulatorio mobile attrezzato dove la popolazione potrà sottoporsi gratuitamente a esami e consulenze mediche.

Saranno disponibili mammografie e Pap test nell’ambito dei programmi regionali di screening oncologico, la possibilità di ritirare la provetta per l’adesione allo screening del colon-retto, oltre a consulenze nutrizionali e indicazioni sui corretti stili di vita. I cittadini potranno inoltre effettuare la misurazione di glicemia, colesterolemia e pressione arteriosa, con il calcolo dell’indice di massa corporea (BMI).

L’iniziativa si inserisce nel calendario di “Ottobre Rosa”, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, ma rientra anche nel più ampio programma aziendale della ASL volto a promuovere la sanità di prossimità e l’accesso equo ai servizi di prevenzione in tutta la provincia.

Solo nel 2024, la Carovana della Salute ha raggiunto 34 diverse sedi, coinvolgendo oltre 1.800 cittadini e confermandosi uno strumento efficace di promozione della salute pubblica.

“La prevenzione è il primo e più efficace strumento di cura – sottolinea la Dottoressa Sabrina Cenciarelli, Direttrice Generale della ASL di Latina – La diagnosi precoce salva la vita, e iniziative come questa ci permettono di ribadire il valore della salute come bene comune. Portare i nostri servizi nei territori significa ridurre le distanze e garantire pari opportunità di accesso alla cura”.

La direttrice ha inoltre ricordato la recente riattivazione del Servizio di Radiologia Tradizionale nel Poliambulatorio di Ponza, “un ulteriore passo avanti verso un’assistenza più completa e continuativa per i residenti”.

La ASL di Latina invita tutti i cittadini e i visitatori presenti sull’isola a partecipare alle giornate di prevenzione e a cogliere l’occasione di effettuare gratuitamente controlli fondamentali per la tutela della propria salute.