Sezze, evacuato l’istituto “Pacifici e De Magistris” per un forte odore nell’aria

Preoccupazione questa mattina all’istituto “Pacifici e De Magistris” di Sezze, dove intorno alle 10 è scattato l’allarme a causa di un forte e acre odore proveniente dai servizi igienici del primo piano della sede centrale. La dirigente scolastica ha immediatamente disposto l’evacuazione dell’edificio e allertato i vigili del fuoco, la polizia locale, la protezione civile e i sanitari del 118, intervenuti sul posto per assistere alunni e personale scolastico. Diversi studenti e docenti hanno accusato problemi respiratori, lacrimazione e nausea; per alcuni di loro si è reso necessario il trasporto in ospedale, ma le loro condizioni non destano preoccupazione.

I vigili del fuoco, dopo un’accurata ispezione, non hanno riscontrato sostanze tossiche o urticanti. Tuttavia, si ipotizza che all’origine dell’episodio possa esserci uno spray al peperoncino, probabilmente spruzzato da qualcuno senza rendersi conto delle conseguenze.

L’allarme è rientrato poco dopo le 12. Le classi sono tornate nelle aule e, per precauzione, è stata disposta l’uscita anticipata alle 13. La dirigente scolastica Marra e il sindaco di Sezze Lucidi hanno seguito da vicino tutte le fasi dell’emergenza e hanno annunciato l’intenzione di presentare denuncia contro ignoti per accertare le responsabilità.