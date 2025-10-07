ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Latina, genitori di alunni con disabilità scrivono al Comune

“Ancora senza servizio, grave inadempienza”

Profonda preoccupazione tra le famiglie di studenti con disabilità e bisogni educativi speciali di Latina per la mancata attivazione, a settimane dall’inizio dell’anno scolastico, del servizio di assistenza specialistica e di comunicazione aumentativa e alternativa negli istituti del territorio comunale.

In una lettera inviata all’amministrazione, un gruppo di genitori – con il sostegno dell’associazione LatinAutismo APS – denuncia la situazione definendola “inaccettabile e discriminatoria”. A oggi, spiegano, i loro figli continuano a frequentare la scuola senza il supporto di figure professionali fondamentali per garantire inclusione e diritto allo studio, con conseguenze pesanti per studenti, famiglie e personale docente.

“Alcuni insegnanti, non potendo garantire la presenza costante con l’alunno, chiedono ai genitori di anticipare l’uscita dei bambini”, si legge nella nota. “In altri casi, i minori restano a scuola senza il necessario supporto, costringendo le famiglie a vivere le giornate lavorative in uno stato di ansia e preoccupazione”.

I genitori ricordano inoltre come già durante le colonie estive la mancanza di assistenza avesse escluso molti bambini con disabilità da esperienze di socializzazione e crescita. Preoccupa anche l’ipotesi, trapelata nelle ultime settimane, di una possibile fusione tra le figure dell’assistente specialistico e quella dell’assistente alla comunicazione aumentativa e alternativa, che – si sottolinea – “rischierebbe di compromettere la qualità e la specificità del sostegno agli alunni con disabilità comunicative”.

La lettera richiama infine i principi sanciti dalla Costituzione, dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e dalla legge 104/1992, ribadendo come l’attuale situazione nel territorio di Latina “configuri una discriminazione diretta e indiretta” ai sensi della normativa vigente.

Le famiglie chiedono quindi al Comune un intervento immediato per garantire l’attivazione dei servizi e la tutela del diritto all’istruzione dei propri figli, confidando in una risposta formale e tempestiva da parte dell’amministrazione.

