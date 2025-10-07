Latina, genitori di alunni con disabilità scrivono al Comune

Profonda preoccupazione tra le famiglie di studenti con disabilità e bisogni educativi speciali di Latina per la mancata attivazione, a settimane dall’inizio dell’anno scolastico, del servizio di assistenza specialistica e di comunicazione aumentativa e alternativa negli istituti del territorio comunale.

In una lettera inviata all’amministrazione, un gruppo di genitori – con il sostegno dell’associazione LatinAutismo APS – denuncia la situazione definendola “inaccettabile e discriminatoria”. A oggi, spiegano, i loro figli continuano a frequentare la scuola senza il supporto di figure professionali fondamentali per garantire inclusione e diritto allo studio, con conseguenze pesanti per studenti, famiglie e personale docente.

“Alcuni insegnanti, non potendo garantire la presenza costante con l’alunno, chiedono ai genitori di anticipare l’uscita dei bambini”, si legge nella nota. “In altri casi, i minori restano a scuola senza il necessario supporto, costringendo le famiglie a vivere le giornate lavorative in uno stato di ansia e preoccupazione”.

I genitori ricordano inoltre come già durante le colonie estive la mancanza di assistenza avesse escluso molti bambini con disabilità da esperienze di socializzazione e crescita. Preoccupa anche l’ipotesi, trapelata nelle ultime settimane, di una possibile fusione tra le figure dell’assistente specialistico e quella dell’assistente alla comunicazione aumentativa e alternativa, che – si sottolinea – “rischierebbe di compromettere la qualità e la specificità del sostegno agli alunni con disabilità comunicative”.

La lettera richiama infine i principi sanciti dalla Costituzione, dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e dalla legge 104/1992, ribadendo come l’attuale situazione nel territorio di Latina “configuri una discriminazione diretta e indiretta” ai sensi della normativa vigente.

Le famiglie chiedono quindi al Comune un intervento immediato per garantire l’attivazione dei servizi e la tutela del diritto all’istruzione dei propri figli, confidando in una risposta formale e tempestiva da parte dell’amministrazione.