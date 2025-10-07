ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

buone notizie per gli studenti

Latina, riapre la scuola di via Tasso

Nessuna traccia di amianto dopo le ultime analisi

scuola via tasso

Buone notizie per gli studenti della scuola di via Tasso a Latina. Le analisi più recenti hanno dato esito negativo: nessuna traccia di amianto è stata riscontrata né nell’aria né sulle superfici dell’edificio. L’istituto può dunque riaprire in totale sicurezza.

«Gli alunni potranno tornare nella scuola di appartenenza – ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano –. L’amministrazione comunale restituisce all’istituto ambienti sicuri per la salute dei bambini e dei ragazzi della primaria e della secondaria di primo grado. Dopo la scoperta delle minime tracce di amianto nel pavimento, ci siamo assunti l’impegno di ripristinare la sicurezza in tempi record, e lo abbiamo mantenuto».

A confermare la riapertura anche il vicesindaco Massimiliano Carnevale, con delega alle Manutenzioni: «Questa mattina abbiamo dato disposizione per le pulizie dei padiglioni interessati dai lavori. La ditta incaricata provvederà oggi stesso a riportare banchi e sedie nella scuola di via Tasso. Da domani mattina gli studenti potranno tornare gradualmente nelle loro aule».

Carnevale ha poi voluto ringraziare gli uffici del decoro e delle manutenzioni per la professionalità e la rapidità con cui hanno gestito la situazione, risolvendo una criticità che aveva creato non pochi disagi alle famiglie.

La scuola di via Tasso, dunque, si prepara a riaccogliere i suoi studenti in ambienti nuovamente sicuri e pienamente operativi.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Quotidiano Online di Latina

Radio Immagine Uno S.r.l. p.iva 02064050590

Testata Registrata presso il Tribunale di Latina al n. 6/2024

Concesso in Uso per la Commercializzazione a Mondo Radio S.r.l. p.iva 02690280595

Email Redazione
Ottobre 2025
L M M G V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Tutti i diritti sono riservati - Lunanotizie.it - Radio Immagine Uno S.r.l.

In Alto