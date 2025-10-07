Latina, riapre la scuola di via Tasso

Buone notizie per gli studenti della scuola di via Tasso a Latina. Le analisi più recenti hanno dato esito negativo: nessuna traccia di amianto è stata riscontrata né nell’aria né sulle superfici dell’edificio. L’istituto può dunque riaprire in totale sicurezza.

«Gli alunni potranno tornare nella scuola di appartenenza – ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano –. L’amministrazione comunale restituisce all’istituto ambienti sicuri per la salute dei bambini e dei ragazzi della primaria e della secondaria di primo grado. Dopo la scoperta delle minime tracce di amianto nel pavimento, ci siamo assunti l’impegno di ripristinare la sicurezza in tempi record, e lo abbiamo mantenuto».

A confermare la riapertura anche il vicesindaco Massimiliano Carnevale, con delega alle Manutenzioni: «Questa mattina abbiamo dato disposizione per le pulizie dei padiglioni interessati dai lavori. La ditta incaricata provvederà oggi stesso a riportare banchi e sedie nella scuola di via Tasso. Da domani mattina gli studenti potranno tornare gradualmente nelle loro aule».

Carnevale ha poi voluto ringraziare gli uffici del decoro e delle manutenzioni per la professionalità e la rapidità con cui hanno gestito la situazione, risolvendo una criticità che aveva creato non pochi disagi alle famiglie.

La scuola di via Tasso, dunque, si prepara a riaccogliere i suoi studenti in ambienti nuovamente sicuri e pienamente operativi.