Incendio nel carcere di Latina: fiamme in una sezione, evacuati i detenuti

Momenti di tensione nella giornata di ieri, 6 ottobre, all’interno del carcere di Latina, dove un incendio è divampato in una delle sezioni dell’istituto penitenziario di via Aspromonte. Le fiamme, appiccate da alcuni detenuti — secondo quanto emerso, di nazionalità tunisina — hanno provocato paura e disagi tra il personale e gli altri reclusi.

L’episodio ha richiesto un immediato intervento degli agenti della Polizia Penitenziaria, che sono riusciti, non senza difficoltà, a domare il rogo e a mettere in sicurezza l’intera sezione, evacuando tutti i detenuti presenti. L’incendio sarebbe partito da materassi e arredi, con il fumo che ha rapidamente invaso i locali lasciando un odore acre e persistente.

A causa della situazione d’emergenza, la scorta di alcuni detenuti in Tribunale è stata temporaneamente sospesa per consentire di fronteggiare l’incendio.

Tra i sospettati ci sarebbe anche un detenuto tunisino arrestato a maggio per spaccio di droga nel complesso popolare delle “Arlecchino”. Un dettaglio che ha destato particolare attenzione, poiché lo stesso giorno, in Tribunale, si è tenuto l’interrogatorio di Mattia Spinelli, considerato dagli inquirenti a capo dello spaccio nella stessa zona e recentemente arrestato.

Il rogo ha riacceso l’attenzione sulle criticità strutturali del carcere di Latina, da tempo alle prese con il problema del sovraffollamento e con condizioni di gestione sempre più difficili per il personale penitenziario.