Latina, il concorso internazionale del fumetto del MUG Museo Giannini alle battute finali

Si avvia alla conclusione la prima edizione del Concorso Internazionale di Fumetto “Latina: un secolo di storie”, promosso dal MUG – Museo Giannini di Latina. Il tema scelto per quest’anno, “Latina città delle acque”, ha ispirato artisti provenienti da diverse parti del mondo, che hanno inviato le loro opere entro il 10 ottobre 2025.

La Commissione giudicatrice, composta da Fabio D’Achille, Stefano Gori, Antonia Lo Rillo, Marco Ragonese, Michele Ricci, Paolo Spadot e presieduta dalla referente dell’iniziativa Lidia Maria Giannini, è ora al lavoro per selezionare i vincitori. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 18 ottobre alle 18.30 presso lo spazio eventi del MUG Museo Giannini, in via Oberdan 13/A a Latina, dove verranno assegnati i premi in denaro ai tre autori migliori.

L’iniziativa si inserisce nel programma di Latina Comics & Games, in programma dal 17 al 19 ottobre, e gode del Patrocinio Morale del Comune di Latina.

Obiettivo del concorso è celebrare la storia, la cultura e il futuro della città attraverso l’arte del fumetto, promuovendo la creatività e la riflessione sul legame tra territorio e identità cittadina.

Le opere partecipanti saranno esposte nello Spazio Eventi del MUG dal 17 al 24 ottobre, con apertura al pubblico nei seguenti orari:

17, 18 e 19 ottobre: dalle 18.00 alle 20.00

20, 21, 22, 23 e 24 ottobre: dalle 10.00 alle 12.00

La serata del 18 ottobre, oltre a svelare i vincitori, sarà anche un momento di incontro e condivisione tra artisti, appassionati e cittadini.