La finanza confisca beni per oltre 6,5 milioni di euro ad un noto professionista di Latina

LATINA – Confisca di beni per un valore complessivamente stimato in circa 6,5 milioni di euro riconducibili ad un professionista di Latina considerato socialmente pericoloso in considerazione dei numerosi precedenti giudiziari. Proprio la commissione di condotte delittuose, ha consentito l’accumulo di illeciti profitti significati dal tenore di vita sproporzionato. Il patrimonio confiscato era già stato posto sotto sequestro su disposizione dell’ Autorità Giudiziaria tra novembre 2023 ed aprile 2024, a seguito di richiesta congiunta della Procura della Repubblica di Latina e della Procura della Repubblica di Roma. Le investigazioni patrimoniali condotte dai Nuclei di Polizia Economica – Finanziaria di Latina e di Roma, hanno interessato l’intero nucleo familiare del professionista, consentendo, allo stato, di ipotizzare come lo stesso abbia accumulato un patrimonio sproporzionato rispetto ai redditi lecitamente dichiarati, composto da 23 immobili, tra Roma e Latina, quote societarie e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 6,5 milioni di euro.