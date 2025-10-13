Latina, oltre 200 partecipanti alla Run For Mental Health

LATINA – “Ogni anno, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, sentiamo parlare di investimenti e Patti ma la realtà è che il disagio psichico è uno stigma troppo spesso dimenticato dalle Istituzioni e lo dimostrano i dati drammatici che ci mettono fra i paesi europei che meno investono su questi temi, il 15% di quanto spendono nazioni come la Francia e la Germania, per esempio”. A dichiararlo è Silvia Baglioni, fondatrice e coordinatrice generale di Agorà Salus, struttura residenziale psichiatrica socio-riabilitativa operante a Latina e accreditata con la Regione Lazio, con vent’anni di attività alle spalle. Per celebrare la Giornata Mondiale della Salute Mentale la struttura ha organizzato un convegno e per domenica una corsa solidale di 5 km che ha visto una grande partecipazione cittadina, oltre 200 persone, segno che la salute mentale è un tema sensibile e di grande attualità.

“Crediamo nella cura come relazione, nella prevenzione e nel coraggio di guardare oltre lo stigma. La prevenzione, il miglioramento clinico e la cura della malattia mentale possono diventare una cosa reale attraverso un attento lavoro di psicoterapia quotidiano. Grazie alla riabilitazione psichiatrica su un campione di 40 giovani adulti seguiti dalla nostra struttura (età media 26 anni), oltre la metà ha concluso il percorso con esito positivo: il 94% ha raggiunto l’autonomia abitativa, molti hanno ripreso gli studi o trovato un’occupazione e quasi tutti hanno potuto ridurre la terapia farmacologica. Si tratta di risultati che dimostrano come l’approccio adottato non generi soltanto successi individuali, ma produca anche un beneficio concreto per la sanità pubblica, riducendo i ricoveri ospedalieri e i costi per il sistema sanitario”, conclude la rappresentante di Agorà Salus.