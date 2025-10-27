Latina, molesta due donne, arrestato dalla polizia un uomo armato di coltello e bastone

LATINA – Seduta alla fermata dell’autobus viene avvicinata e molestata da un uomo, ma riesce a divincolarsi e a chiedere aiuto. In piazzale Prampolini fuori dallo stadio di Latina arriva la polizia e la ragazza racconta la sequenza e descrive l’aggressore con precisione. E’ domenica pomeriggio e poco dopo giungono altre segnalazioni al 112 di un uomo con caratteristiche fisiche compatibili con quelle fornite dalla prima vittima, che in Corso della Repubblica sta molestando i passanti e brandendo un bastone. Giunti sul posto, gli agenti vengono avvicinati da alcune donne che hanno riferito di un’ulteriore aggressione avvenuta all’interno di un esercizio commerciale della zona, dove una di loro era stata palpeggiata dallo stesso individuo.

L’uomo viene individuato e bloccato dagli agenti: è un cittadino marocchino di 37 anni accusato ora di violenza sessuale e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Perquisito, aveva un coltello nella tasca dei pantaloni e un bastone metallico nascosto dietro la felpa. Gli oggetti sono stati sequestrati e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Privo di documenti di identità, è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito, dove è stato identificato: ha numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di armi e stupefacenti, nonché per un precedente specifico per violenza sessuale.

A fronte degli elementi raccolti, l’uomo è stato tratto in arresto in stato di flagranza e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida.