notizie dal comune

Latina, via libera alla riqualificazione del Parco Santa Rita

La giunta comunale di Latina, su indirizzo del vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Massimiliano Carnevale, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione dell’area ludica e dell’arredo urbano del Parco Santa Rita. L’intervento rientra nella prima fase dei finanziamenti FESR Lazio 2021/2027 previsti dalla strategia territoriale “Latina Resiliente”, stabiliti lo scorso anno tramite convenzione tra Regione Lazio e Comune.

Il progetto, redatto dall’architetto Matteo Coluzzi, prevede un investimento complessivo di 346.000 euro e punta a trasformare il parco in un’area moderna, sicura e accessibile, capace di favorire socialità, sport e benessere per tutti i cittadini.

Tra gli interventi principali, la riqualificazione del verde, la realizzazione di un campo da calcetto in erba, di un campetto da basket, percorsi pedonali e un’area di sgambamento per cani, insieme al potenziamento dell’illuminazione pubblica e al rinnovo dell’arredo urbano, comprese panchine e spazi di sosta. Le strutture ludiche esistenti saranno sostituite con nuove installazioni più moderne e sicure, mentre saranno abbattute le barriere architettoniche per rendere l’area pienamente accessibile.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla connessione con la pista ciclabile che collega via Amaseno a via Galvaligi, permettendo una fruizione integrata e continua degli spazi.

«Con questo progetto – commenta il vicesindaco Carnevale – restituiamo alla città un parco attrattivo e funzionale, un vero punto di riferimento urbano per incontri, sport e socialità, confermando l’impegno dell’amministrazione nel rendere Latina più vivibile, sostenibile e inclusiva».

