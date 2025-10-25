Cori, minacce e violenze, donna in struttura protetta con i figli, all’ex marito il braccialetto elettronico

CORI – Minacce, offese e aggressioni fisiche e psicologiche, consumate anche alla presenza dei figli minori. Per una mamma e i suoi bambini è stato disposto il collocamento in una struttura protetta, mentre per l’ex marito, un uomo di Cori, è stata eseguita nelle scorse ore dagli agenti del commissariato di Cisterna la misura del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico disposta dal giudice.

Durante le indagini seguite alla denuncia, gli investigatori hanno documentato vessazioni e violenze, e che l’uomo lo scorso anno aveva tentato di controllare i movimenti della ex moglie installando un dispositivo GPS sull’auto in usa alla donna obbligandola anche a sottoscrivere un documento nel quale si impegnava a intraprendere un percorso terapeutico di coppia.