San Felice Circeo, entra in casa della ex e la aggredisce

È stato arrestato nella notte dai Carabinieri un uomo di 32 anni, di origini tunisine e senza fissa dimora, accusato di atti persecutori. L’intervento è stato eseguito dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Terracina con il supporto della Stazione di San Felice Circeo. La chiamata al numero di emergenza è arrivata intorno alla mezzanotte: la ex compagna del trentaduenne ha segnalato la presenza dell’uomo nella propria abitazione. Secondo quanto ricostruito, il 32enne sarebbe entrato forzando una porta finestra scorrevole e avrebbe aggredito fisicamente la donna, colpendola con schiaffi al volto e al corpo. La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale di Terracina. L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato arrestato in flagranza di reato e trattenuto in attesa delle disposizioni dell’autorità giudiziaria.