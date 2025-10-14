Fondi, incontro tra il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest e il consigliere regionale Cosmo Mitrano

Si è svolto nei giorni scorsi, nella sede di Fondi del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, un incontro istituzionale con il consigliere regionale Cosmo Mitrano, presidente della VI Commissione Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità e trasporti della Regione Lazio.

Ad accoglierlo, il presidente Lino Conti, il dirigente Paolo Giardino, i consiglieri Antonio Rossi e Marco Francia, insieme al personale consortile. Durante il confronto, Conti ha illustrato le principali attività di bonifica e irrigazione portate avanti dal Consorzio, soffermandosi sulle criticità legate alla gestione della risorsa idrica e sulle misure adottate per garantire i raccolti, tra cui sbarramenti di terre, turnazioni degli impianti e nuovi progetti mirati al contrasto dei cambiamenti climatici.

Tra gli interventi più rilevanti, il presidente ha presentato il progetto per la realizzazione di un invaso da 8 milioni di metri cubi, destinato a migliorare la gestione delle acque e a garantire un approvvigionamento costante per la Pianura Pontina.

«Ringrazio la Regione Lazio – ha dichiarato Conti – per il sostegno dato ai Consorzi di Bonifica, con un aumento della disponibilità finanziaria per il 2025 da 10 a 15 milioni di euro, che consentirà interventi più capillari e strategici sul territorio».

Il consigliere Mitrano ha evidenziato l’importanza del ruolo svolto dal Consorzio, definendolo «un valore aggiunto per l’intera provincia di Latina», e ha ricordato come dal 1° agosto 2022 i comprensori di Minturno, Castelforte e SS. Cosma e Damiano siano entrati nell’area operativa del Lazio Sud Ovest.

Ha poi ribadito la necessità di garantire ai consorzi strumenti e risorse per operare con innovazione e tempestività di fronte alle nuove emergenze ambientali.

La visita si è conclusa presso l’impianto di Vetere, che irriga circa 2.000 ettari utilizzando esclusivamente acque di sorgente, senza attingere alla falda: un modello virtuoso di gestione sostenibile delle risorse idriche.